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Pete Alonso está atravesando uno de sus mejores momentos ofensivos de la temporada, al registrar un extraordinario OPS de 1.502 en sus últimos 15 juegos, desatando la alegría para los Orioles de Baltimore y el futuro que se aproxima, pero al mismo tiempo la decepción de New York Mets de haber perdido a un bateador de su calibre en lasç

El rendimiento del primera base de los oropéndolas lo ha colocado entre los bateadores más productivos de Las Mayores durante este tramo reciente. Aunque la franquicia luce con escazas posibilidades de clasificar a la Postemporada, la presencia del primera base pudiera consolidarse como una pieza fundamental en las próximas campañas.

De hecho, ese OPS de 1.502 es el más alto conseguido por cualquier jugador de la Liga Americana en un período de 15 encuentros durante la presente campaña, tomando como requisito un mínimo de 30 apariciones al plato. La cifra refleja el gran nivel de Alonso, quien ha elevado notablemente su producción ofensiva en las últimas semanas.

Pete Alonso arrolla en la Liga Americana con Baltimore

El 'Oso Polar' stá teniendo una muy buena temporada 2026. No es su mejor año de poder puro (en 2025 con los Mets llegó a 38 vuelacercas y 126 empujadas), pero su promedio, embasamiento y consistencia han mejorado con promedio al bate de .276, siendo el más elevado en su carrera en la Gran Carpa. Además de eso, presenta porcentaje de embasado (OBP) de .364, .512 de slugging y un OPS de .876 para consolidarse como uno de los bates más letales en el joven circuito.

Si mantiene esta racha hasta septiembre, puede terminar el año como uno de los líderes en jonrones y impulsadas de la Americana, apartados que tiene líder a Yordan Álvarez. Previo a la jornada de este miércoles 26 de agosto, el infielder se encuentran cuarto en cuadrangulares (31) y segundo remolcadas (89), siendo una gran amenaza para el pelotero cubano, quien busca convertirse en el primer triplecoronado desde Miguel Cabrera en 2012.