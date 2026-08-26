MLB: ¿Podrá Yordan Álvarez mantener la Triple Corona? Tres rivales amenazan su dominio

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Yordan Álvarez está protagonizando una de las mejores temporadas de su carrera en las Grandes Ligas. Y es que el cubano ha establecido nuevos topes personales en varios apartados ofensivos, sin mencionar que se ha consolidado como una de las principales figuras no solo de los Astros de Houston, sino también de la Liga Americana.

En la jornada de este martes, durante la victoria de Houston por 9 a 7 sobre los Yankees de Nueva York, Yordan volvió a responder con el madero al batear de 5-3, con un triple, una carrera impulsada y dos anotadas. Su actuación le permitió mantener el ritmo en una carrera que podría terminar con un reconocimiento poco habitual.

La batalla por la Triple Corona de Yordan Álvarez

El cubano domina actualmente los tres departamentos que conforman la Triple Corona ofensiva en la Liga Americana. Sin embargo, todavía queda camino por recorrer y varios bateadores se mantienen lo suficientemente cerca como para poner en riesgo su posición.

Los jonrones: 36 contra 35

Yordan Álvarez comanda el departamento de cuadrangulares con un total de 36, cifra que ya representa un nuevo tope personal en su carrera. Aquí, su principal amenaza es Junior Caminero, quien suma 35 y amenaza seriamente con superarlo.

La diferencia es mínima, por lo que cada conexión de vuelta entera del dominicano podría modificar rápidamente el panorama. El cubano, por su parte, necesitará mantener su producción de poder durante el tramo final para conservar la primera posición.

Las remolcadas: 91 y la amenaza de Alonso

En carreras impulsadas, el margen es ligeramente mayor. Yordan lidera la Liga Americana con 91 remolcadas, mientras que Pete Alonso aparece inmediatamente detrás con 89.

Son apenas dos carreras de diferencia, una distancia que puede desaparecer en cuestión de días. La capacidad de Álvarez para producir detrás de los corredores que llegan a las bases será determinante para sostener esta ventaja.

El promedio: el liderato menos apretado

La batalla más cómoda, si pudiera calificarse de esa manera, está en el promedio de bateo. Acá, Yordan Álvarez lidera con .323, mientras que Chandler Simpson lo sigue con .308.

Los 15 puntos de diferencia le ofrecen al cubano un colchón mayor que en los otros dos departamentos, aunque el promedio puede cambiar con rapidez durante las últimas semanas.

Para completar la Triple Corona, Yordan Álvarez deberá combinar su habitual poder con la consistencia que lo mantiene en la cima de este apartado. Actualmente tiene en sus manos una hazaña que pocos bateadores consiguen, pero detrás de él hay tres nombres que todavía tienen tiempo para intentar arrebatársela.