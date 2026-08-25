MLB: Julio Rodríguez hace historia con Marineros de Seattle

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Julio Rodríguez es uno de los peloteros más influyentes en Marineros de Seattle. Su impacto ha sido clave desde su debut en Grandes Ligas y sus números una constante de liderazgo para el club. En su última actuación alcanzó una marca histórica que lo inmortaliza en la organización.

Rodríguez en la victoria 9-2 de Marineros contra Phillies de Philadelphia registró: 5 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 jonrón, 3 impulsadas, 2 ponches. Con esos números fue clave para la victoria, pero también entró en los libros de historia de la organización de Seattle.

Julio se convirtió con su último cuadrangular en el primer pelotero en la historia de Marineros en alcanzar los 20+ HR en cada una de sus primeras cinco temporadas. Aunque no ha tenido una gran campaña, si ha logrado ser decisivo en momentos importantes.

Marineros de Seattle en una batalla para la postemporada

Marineros de Seattle se encuentra en una verdadera batalla titánica para conseguir un lugar en la postemporada. Está a 3.0 juegos de diferencia en la división contra unos Rangers de Texas que lucen sólidos y a 3.0 juegos del último lugar del comodín en Liga Americana.

El equipo en estos momentos tiene marca de 6-4 y están en una importante serie contra Phillies de Philadelphia. Necesitan ganarla si o si, perder la serie podría llevarlos directamente a quedar muy lejos para pelear por un lugar en los playoffs 2026 del beisbol de Grandes Ligas.

Números de Julio Rodríguez con Marineros de Seattle en 2026

Julio Rodríguez va con su propio ritmo durante la campaña 2026. Inicio por todo lo alto con registros superlativos y poco a poco se fue apagando. En temporadas pasadas fue diferente, inicios lentos con cierres impresionantes, aún no sabemos que versión veremos este año.

Números de Rodríguez en 2026:

- 121 juegos, 477 turnos, 60 anotadas, 119 hits, 18 dobles, 20 jonrones, 56 impulsadas, 40 boletos, 116 ponches, 16 bases robadas, .249 PRO, .312 OBP, .413 SLG, .725 OPS