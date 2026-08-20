MLB: Marineros suben al mejor prospecto lanzador de las Grandes Ligas

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Los Marineros de Seattle han tomado una decisión contundente en su rotación de abridores. La organización del estado de Washington llamará desde la sucursal Doble A al lanzador zurdo Kade Anderson para realizar su debut en las Grandes Ligas este sábado frente a los Cachorros de Chicago, según informó el periodista Jeff Passan de ESPN.

El prospecto de 22 años, considerado el lanzador joven más cotizado de todo el beisbol profesional, omitirá por completo la categoría Triple A para sumarse de manera directa al primer equipo.

Números absurdos que aceleraron su ascenso

Lo realizado por el serpentinero de 22 años en la sucursal de Arkansas Travelers rozó lo ridículo. En 93.1 entradas de labor, Anderson registró una efectividad de apenas 1.06 y un WHIP de 0.64.

135 ponches propinados. Apenas 13 bases por bolas otorgadas.47 imparables permitidos en toda la campaña. Tercera selección global del draft de 2025, sus números reflejan un control quirúrgico que aceleró el proceso de desarrollo de una de las promesas más cotizadas de la pelota moderna.

Un refuerzo para la rotación abridora

La llegada de Anderson fortalece a un cuerpo de abridores que ya venía registrando números sólidos con una efectividad colectiva de 3.89 en el año. Sin embargo, sumar a un brazo zurdo de su potencia le otorga una dimensión distinta al equipo en un momento clave del calendario.

Para el joven serpentinero, la prueba inicial no será sencilla. Enfrente tendrá a unos Cachorros de Chicago cuya ofensiva presume un OPS de .772 en lo que va del mes. A pesar del reto que representa medirse a un bateo encendido, el consenso de los analistas coincide en que el talento del zurdo justifica la apuesta en cualquier formato de juego.