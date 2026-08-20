MLB

MLB: Daniel Palencia recibe luz verde y ya tiene fecha de regreso al bullpen de Chicago

La organización volverá a contar con el lanzador venezolano luego de que superara con éxito su asignación de rehabilitación

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 06:19 pm
MLB: Daniel Palencia recibe luz verde y ya tiene fecha de regreso al bullpen de Chicago
Foto: MLB
Suscríbete a nuestros canales

Los Cachorros de Chicago contarán nuevamente con una pieza importante para su cuerpo de relevistas. Y es que el equipo tiene todo listo para que Daniel Palencia sea activado de la lista de lesionados de 60 días antes del compromiso de este viernes ante los Marineros de Seattle.

NOTAS RELACIONADAS

El cerrador venezolano había estado fuera de acción desde el pasado 16 de junio, cuando sufrió una distensión en el flexor del codo derecho. Sin embargo, completó satisfactoriamente su proceso de recuperación y ahora está preparado para regresar al roster de Grandes Ligas.

Palencia vuelve tras una sólida rehabilitación

Daniel Palencia cerró su asignación de rehabilitación con una actuación destacada el pasado domingo con Iowa Cubs, filial Triple-A, donde permitió apenas un imparable y ponchó a tres de los cuatro bateadores que enfrentó.

Antes de sufrir la lesión, el oriundo de San Carlos se había consolidado como una de las principales opciones del bullpen de Chicago, incluso asumiendo el rol de cerrador en varios compromisos.

No obstante, su regreso no necesariamente significará que retomará de inmediato esa responsabilidad. Durante su ausencia, Jacob Webb se encargó de las oportunidades de salvamento y ha respondido con efectividad, al convertir siete rescates consecutivos sin permitir carreras en sus últimas 23 apariciones.

Ahora, los Cachorros contarán nuevamente con dos alternativas de peso para las entradas finales mientras buscan cerrar la temporada con su bullpen fortalecido.

Números de Daniel Palencia en la temporada 2026 de la MLB

  • 19 juegos
  • 2 victorias
  • 1 derrota
  • 3 salvamentos
  • 16.2 innings
  • 5 carreras permitidas
  • 6 bases por bolas
  • 19 ponches
  • 2.70 EFE
  • 1.38 WHIP

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?