MLB: Andrés Giménez supera a una leyenda venezolana, pero enciende alarmas en Toronto por lesión

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La jornada de este jueves terminó con un sabor agridulce para Andrés Giménez. El larense consiguió una hazaña personal que lo acerca a importantes nombres de la historia de Venezuela en las Grandes Ligas, pero no pudo completar el compromiso en el Tropicana Field.

El infielder venezolano bateó de 2-1 con dos bases robadas en la victoria de los Azulejos de Toronto por 5 a 1 sobre los Rays de Tampa Bay. Dichas estafadas fueron precisamente las que le permitieron alcanzar una nueva marca personal de por vida en MLB.

Giménez deja atrás a Galarraga

Con sus dos robos, Andrés Giménez llegó a 130 bases robadas de por vida y superó a dos referentes venezolanos en este apartado: Andrés Galarraga (128) y Enzo Hernández (129). De esa manera dio un salto hasta la casilla 13.

Además, cabe mencionar que alcanzó las 19 estafadas en lo que va de temporada, la mayor cantidad entre los venezolanos este año. Sus máximos perseguidores coterráneos son Luisangel Acuña y Ronald Acuña Jr. con 16 cada uno.

Foto: Baseball Reference

La lesión que encendió las alarmas

La jornada, sin embargo, terminó antes de tiempo para Andrés Giménez. En el cuarto inning conectó un rodado de out y, después de pisar la almohadilla, sintió molestias en el isquiotibial.

El manager John Schneider indicó que el venezolano se sintió mejor después de ser examinado tras salir del juego y aseguró que, por ahora, no será sometido a una resonancia magnética.

“Veremos cómo se despierta mañana. Con suerte, esquivamos otra bala”, dijo el estratega a los medios de prensa.

El conjunto de Toronto tendrá que esperar la evolución de Giménez para determinar si la molestia le impedirá estar disponible para los próximos compromisos.