MLB: Luis Arráez se lleva por delante a Yordan Álvarez en este departamento ofensivo

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El liderato de bateo de las Grandes Ligas cambió de manos y tiene acento venezolano antes de comenzar la jornada de este jueves 20 de agosto. El segunda base Luis Arráez amaneció como el mejor bateador de MLB, con promedio de .319, mientras que el cubano Yordan Álvarez descendió a .317 y quedó en el segundo puesto de la clasificación general.

La diferencia es de apenas nueve puntos en la Liga Nacional, pero suficiente para colocar a Arráez en la cima de toda la MLB. “La Regadera” ha construido su temporada a partir de su característica capacidad para poner la pelota en juego y mantener un elevado promedio, una fórmula que nuevamente lo mete de lleno en la conversación por otro título de bateo en su carrera.

Luis Arráez vuelve a mandar con el bate

El movimiento en la cima también responde al reciente bache ofensivo de Álvarez. El cubano, líder de la Liga Americana, se fue de 23-5 en sus últimos siete encuentros y de 56-15 durante sus 15 juegos más recientes, una producción que hizo bajar su promedio hasta .317, según el periodista de ESPN, Enrique Rojas.

Aun así, el bateador de los Astros continúa siendo una amenaza constante y la carrera está lejos de definirse. Sus números de temporada incluyen 144 hits, 36 jonrones y 88 carreras impulsadas.

La batalla adquiere todavía más valor porque el margen de error es mínimo. Solo ocho jugadores de MLB están bateando al menos .300, una muestra de lo exigente que resulta sostener semejante producción ofensiva durante una temporada de 162 partidos.

Por ahora, Luis Arráez lidera MLB con .319, Yordan Álvarez lo sigue con .317 y cada turno al bate puede modificar nuevamente el panorama. Con tan poca distancia entre los principales candidatos, la pelea por el promedio promete ser una de las historias ofensivas más atractivas del cierre de la temporada 2026.