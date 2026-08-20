Luis Arráez ahora es líder bate de toda la MLB

Suscríbete a nuestros canales

En cierto momento de la temporada, se veía muy complicado que Luis Arráez lograra alcanzar a Otto López en el liderato de bateo de la Liga Nacional y ni hablar de quién era el mejor en ese renglón a nivel general cuando estaba encendido, Yordan Álvarez, llegando a estar hasta más de 30 puntos por debajo el de San Felipe.

Sin embargo, siguió haciendo lo que sabe y, tras otra jornada multihits este miércoles, retomó la cima de average a nivel general y amplió su ventaja entre los contendientes en el viejo circuito.

Luis Arráez conectó su segundo bambinazo con Philadelphia

La novena de Philadelphia derrotó nuevamente a los Marlins de Miami, esta vez con un marcador final de 4 carreras por 1 y el infielder venezolano fue el más destacado con el madero.

Arráez conectó una línea de imparable al centro en su primera aparición al plato y, posteriormente, se fue para la calle por el jardín derecho ante Sandy Alcántara, conectando su primer bambinazo con el uniforme de los Phillies. La "Regadera" bateó de 4-2, con un vuelacercas, un par de impulsadas e igualmente dos anotadas en esta jornada.

Luis Arráez supera a Yordan Álvarez

El venezolano ya tenía días como el bateador con mejor promedio en la Liga Nacional. Sin embargo, su rendimiento en la reciente jornada le sirvió para aumentar su average a .319 y dejar atrás a Yordan Álvarez en el liderato general, debido a que el cubano se fue de 4-1 y bajó un punto en el promedio (,317).

Así queda el top 5 de líderes de bateo en la MLB:

Luis Arráez: .319 Yordan Álvarez: .317 Nick González: .310 Chandler Simpson: .309 Otto López: .308.

Así queda el top 5 de líderes de bateo en la Liga Nacional: