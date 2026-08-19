MLB: Jugador de Leones del Caracas recibe nuevo destino tras superar el proceso de waivers

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Los Azulejos de Toronto tomaron una nueva decisión sobre el futuro inmediato de un pelotero perteneciente a los Leones del Caracas, quien continúa buscando recuperar el ritmo después de una temporada marcada por las lesiones.

Hablamos de Lenyn Sosa, que tras el movimiento de la organización se aleja nuevamente de las Grandes Ligas, aunque con una remota posibilidad de tener continuidad en el cierre de la campaña.

Sosa continuará en las Menores

Toronto anunció que Sosa superó el proceso de waivers, fue reintegrado desde la lista de lesionados de 60 días y posteriormente asignado a los Buffalo Bisons, filial Triple-A. El movimiento se produjo después de que el venezolano fuera enviado a una asignación de rehabilitación con Dunedin en Clase-A.

El infielder venezolano ha estado limitado durante buena parte del año por una contusión en la muñeca derecha. Inicialmente ingresó a la lista de lesionados el 28 de mayo y, tras sufrir un contratiempo durante su proceso de recuperación, fue transferido a la lista de 60 días el 2 de agosto.

Lenyn Sosa apenas ha podido disputar siete encuentros en las Ligas Menores durante este 2026. Con Toronto, antes de la lesión, participó en 28 juegos en los que dejó promedio de .188, con un jonrón, seis carreras impulsadas y nueve anotadas.

Su permanencia en Triple-A podría permitirle recuperar ritmo competitivo durante las últimas semanas de la campaña. Para los Leones del Caracas ese escenario podría resultar favorable si finalmente existe la posibilidad de que Sosa se reporte con el equipo durante las primeras semanas de la temporada 2026-2027 de la LVBP.