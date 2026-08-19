MLB: Marineros de Seattle suben a este lanzador venezolano desde las ligas menores

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El béisbol venezolano vuelve a celebrar una noticia que conecta el talento criollo con el escenario más exigente del deporte. El lanzador zurdo Jhonathan Díaz recibió el llamado de los Seattle Mariners para regresar a las Grandes Ligas este miércoles 19 de agosto, una oportunidad que llega después de su paso por las ligas menores, según la periodista Georgeny Pérez.

El zurdo de 29 años pertenece al sistema de Seattle y ha construido una carrera marcada por la perseverancia. En 2026 ha trabajado con los Tacoma Rainiers, filial Triple-A de los Mariners. Este lapso de tiempo suma 24 apariciones, con 111.1 entradas lanzadas, 83 ponches y un récord de siete victorias y nueve derrotas con 6.22 de efectividad.

Jhonathan Díaz vuelve a Grandes Ligas

Para el venezolano significa volver a enfrentarse a bateadores de MLB y demostrar que puede aportar desde el montículo cuando Seattle necesite profundidad. Díaz conoce la exigencia de las Grandes Ligas, ya que tiene cinco años de experiencia y este es un factor que puede jugar a su favor en este tramo de la campaña.

Su historia reciente ha tenido movimientos importantes. Los Mariners lo firmaron como agente libre en febrero de 2026 y lo enviaron a Tacoma, donde continuó trabajando para mantenerse en el radar. En la Gran Carpa registra varios llamados anteriores, incluido el último en septiembre de 2025.

Asimismo, el zurdo es ficha de los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Ahora, el reto vuelve a ser Seattle, en el que tendrá que aprovechar cada entrada y cada oportunidad.

Finalmente, para Jhonathan Díaz, este llamado es otro capítulo de una carrera construida con perseverancia. El objetivo está claro: responder a la confianza de los Mariners y demostrar que su brazo puede competir en el máximo nivel.