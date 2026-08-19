MLB: Jackson Chourio muestra su apoyo a Antonio Senzatela en medio de un momento complejo

Suscríbete a nuestros canales

La vida fuera de Colorado ha empezado con dificultades para Antonio Senzatela. El derecho venezolano fue adquirido por los Cerveceros de Milwaukee antes del cierre de la ventana de cambios, pero de momento, las cosas no han ido como se imaginaban ambas partes.

En seis presentaciones como relevista de Milwukee, el diestro ha dejado una efectividad no muy buena de 7.71, con WHIP de 1.29, producto de cinco imparables y cuatro carreras limpias permitidas en 4.2 entradas de labor con dicho uniforme, por lo que todavía no ha podido reencontrarse con la versión fantástica que había mostrado con los Rockies.

Sin embargo, los Cerveceros tienen intacta su fe en Antonio Senzatela, y una muestra de ello son las declaraciones de su compañero y coterráneo Jackson Chourio, quien solo tuvo elogios al hablar de Senzatela.

Jackson Chourio muestra su apoyo a Senzatela

"Es una tremenda persona. Sabía que iba a poder venir y encajar bien en este grupo, tanto en el pitcheo como simplemente en el clubhouse", fueron las palabras dedicadas por Jackson Chourio para Antonio Senzatela, en medio de su mal momento.

Y es que, a pesar de que los resultados han estado lejos de ser los mejores posibles para el criollo, la realidad indica que la velocidad de sus movimientos ha aumentado desde su salida de Colorado, por lo que tiene argumentos más que sólidos para trabajar e intentar convertirse en un relevista importante en la estructura de los Cerveceros.