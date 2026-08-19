MLB: Yordan Álvarez sigue en la persecución de la Triple Corona 2026

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas tiene un protagonista más que claro en una carrera que pocas veces aparece al mismo tiempo en el calendario de 162 juegos. Yordan Álvarez, bateador designado y jardinero de los Astros de Houston, se encuentra en posición inmejorable de conquistar la Triple Corona de la Liga Americana, una de las hazañas ofensivas más difíciles de este deporte.

El cubano ha convertido cada turno en una amenaza y, a estas alturas de la campaña, encabeza el circuito en promedio de bateo, cuadrangulares y carreras impulsadas. Sus números actuales reflejan la magnitud de su temporada: .318 de promedio, 36 jonrones y 88 carreras producidas en 124 juegos.

Yordan Álvarez, ante una hazaña que parecía olvidada en MLB

Con más de un mes de campaña regular por delante, la pelea todavía está abierta y debe hacer lo que ha estado ejecutando todo el año para mantenerse como líder en estos prestigiosos departamentos ofensivos.

El promedio puede cambiar con una mala semana, mientras que la lucha por los jonrones tiene a varios perseguidores muy cerca, especialmente al dominicano Junior Caminero de los Rays de Tampa Bay.

En las carreras impulsadas, cualquier noche con corredores en circulación puede modificar rápidamente la clasificación. Por eso, aunque el toletero de 29 años parte con ventaja, todavía necesita sostener su ritmo hasta el último día del calendario.

La historia, sin embargo, hace que esta carrera sea todavía más especial. Miguel Cabrera fue el último jugador en conquistar la Triple Corona, cuando lideró la Liga Americana en bateo, jonrones y carreras impulsadas con los Tigres de Detroit en 2012. Desde entonces, ningún bateador de las Mayores ha conseguido repetir la hazaña.

Por ende, el desafío también representa una oportunidad para entrar en una lista reservada para leyendas. Si mantiene el liderato en las tres categorías, no solo podría convertirse en el primer ganador de la Triple Corona desde Cabrera, sino también reforzar una candidatura al premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Finalmente, el cierre de la temporada promete, por tanto, una batalla que va mucho más allá de las estadísticas. Cada jonrón, cada sencillo y cada carrera impulsada tendrá un peso especial en lo que puede terminar haciendo Yordan Álvarez en este 2026 de la MLB.