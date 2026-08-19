MLB: ¿Dodgers se mueve entre la ingeniería fiscal o la trampa legal?

Suscríbete a nuestros canales

Dodgers de Los Ángeles es uno de los equipos más exitosos de los últimos años en Grandes Ligas. Sin embargo, documentos recientes indicarían que la directiva ha financiado al club bajo una red que roza en lo ilegal. Una "Trampa Legal" que podría perjudicarlos más adelante.

Nick Nemeth mostró documentos de una estructura de pasivos que ronda los 1.45 MMDD en deuda de American Media Productions; dueña de SportsNet LA, que acordó derechos televisivos con Charter por 25 años y 8.35 MMDD. Esto reposa en balances de cinco compañías de seguros de vida controlados por propietarios de Dodgers.

En pocas palabras, la directiva funciona como prestamistas y prestatarios; creando un circuito donde el dinero fluye sin los bancos. Dicho "autoprestamo" blinda al equipo económicamente, además de reducir de manera los ingresos de televisión, para esquivar los pagos del impuesto de lujo.

La directiva de Los Ángeles en pocas palabras aplica una "Trampa Legal"; dicho en otras palabras es una área gris de una normativa que permiten maniobras sin violar la ley. Sin embargo, que (por ahora) sea legal, no significa que sea correcto y puede tener consecuencias más adelante.

¿Dodgers se beneficia de está red de la directiva?

La respuesta es un rotundo sí. Con más de 1.000 MDD que se encuentran diferidos en su nómina; adeudados a nueve jugadores hasta el 2047. Postergar ese efectivo libera dinero hoy, que se destina a servir a esa misma deuda; pero se traslada a una factura real en el futuro.

Los Ángeles construyó una estructura financiera que captura su propio rendimiento de intereses, protege los ingresos televisivos del reparto de ingresos de la liga y ayuda a financiar el dominio de su plantilla. Un claro beneficio para seguir compitiendo por los próximos 10 años.

A los altos mandos no les importa sobrepasar el impuesto de lujo, porque siempre tienen la liquidez garantizada para pagar las multas sin comprometer la estabilidad económica de la franquicia. Un situación que es compleja, que será estudiada por Grandes Ligas y el país.

Shohei Ohtani ancla su futuro a la directiva de Dodgers

Shohei Ohtani no firmó un acuerdo con Dodgers de Los Ángeles, lo hizo con la visión del propietario Mark Walter y Andrew Friedman jefe de operaciones de beisbol. Si alguno de ellos sale de la organización, el japonés puede ser agente libre por una clausula de salida.

De esta manera, el pelotero se aseguro de mantener un vínculo contractual con las personas que dirigían el equipo, una garantía de que la visión que se le había presentado durante la agencia libre se mantendría intacta.