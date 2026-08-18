MLB: Shohei Ohtani enciende a los Dodgers con dos jonrones en la paliza ante los Rockies

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Shohei Ohtani volvió a robarse los titulares en las Grandes Ligas al despachar dos cuadrangulares y comandar la ofensiva de los Los Angeles Dodgers, que aplastaron 11-5 a los Colorado Rockies en el Coors Field.

​Una jornada estelar para la superestrella japonesa

​La actuación del estelar bateador designado japonés dejó claro su gran momento al terminar la noche con números ofensivos impecables:

​ Poder ofensivo: Ohtani se fue de 4-5 en el encuentro, coronando su gran noche con un cuadrangular solitario en la quinta entrada y un tablazo de dos carreras en el sexto episodio.

Ohtani se fue de 4-5 en el encuentro, coronando su gran noche con un cuadrangular solitario en la quinta entrada y un tablazo de dos carreras en el sexto episodio. ​ Imparable en Denver: Con esta actuación, el nipón extendió a 21 su racha de juegos consecutivos conectando al menos de hit en el Coors Field, acumulando nueve jonrones y 24 carreras impulsadas en ese lapso.

Con esta actuación, el nipón extendió a 21 su racha de juegos consecutivos conectando al menos de hit en el Coors Field, acumulando nueve jonrones y 24 carreras impulsadas en ese lapso. ​Resurgir colectivo: Los dos cuadrangulares de Ohtani sirvieron para romper la mala racha reciente de la ofensiva de los Dodgers, que venía sufriendo en el mes de agosto antes de explotar con 11 carreras en la altura de Denver.

Con esta jornada el Japonés ya suma 29 jonrones y 78 carreras remolcadas en la presente temporada en la ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles.