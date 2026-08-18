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MLB: Luis Arráez produce y así queda en su lucha por el título de bateo

La "Regadera" aportó en el triunfo de su equipo ante los Marlins

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Meridiano

Lunes, 17 de agosto de 2026 a las 11:00 pm
MLB: Luis Arráez produce y así queda en su lucha por el título de bateo
FOTO: CORTESÍA
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Luis Arráez se mantiene en la cima del liderato de bateo de la Liga Nacional, tras sumar una productiva jornada en el triunfo de su organización este lunes, 17 de agosto. 

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La organización de los Phillies de Philadelphia logró superar por la mínima, 6 carreras por 5, a los Marlins de Miami en un intenso duelo de pelota en la parte final y la "Regadera" tuvo su aporte.

Luis Arráez produce para Philadephia

El criollo vino a consumir turno con corredores en segunda y primera en la parte baja de la tercera entrada y trajo la segunda carrera de su organización en ese momento con un indiscutible remolcador al jardín derecho ante el lanzador Janson Junk. Lo curioso es que Arráez no pudo batear más imparables en cuatro apariciones más al plato, para irse de 5-1.

Aunado a eso, también respondió a nivel defensivo, realizando el último out, lanzándose para llegar antes que el corredor sin asistencia, aunque muchos la consideraron como una jugada arriesgada.

Otto López recorta distancia por el liderato de bateo

En este duelo, el venezolano tenía en la acera de enfrente justamente a su principal oponente en el liderato de average de la Liga Nacional, Otto López, quien duplicó en cuatro apariciones al plato. No obstante, todavía el de San Felipe se mantiene en la cima con cuatro puntos de ventaja y, a continuación, te mostraremos el top de este renglón en el viejo circuito.

  1. Luis Arráez: .314
  2. Otto López: .310
  3. Nick González: .308
  4. Gabriel Moreno: .307
  5. Freddie Freeman: .302.

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