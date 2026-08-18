MLB: Shohei Ohtani completó otra sesión de bullpen

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Shohei Ohtani ha vuelto a pisar el montículo. El pelotero japonés completó este martes una sesión de bullpen con los Dodgers de Los Ángeles, dando un paso más en su proceso de rehabilitación tras las molestias resentidas en la rodilla izquierda.

El regreso del nipón a la lomita representa un elemento disruptivo. Aunque la gerencia del conjunto angelino no ha fijado una fecha precisa para su reaparición en juegos oficiales, la progresión constante sugiere que el momento de enfrentar bateadores en prácticas en vivo se aproxima.

Respuesta médica en Los Ángeles

La jornada de trabajo del martes siguió a un entrenamiento previo realizado el pasado viernes. Tras completar su rutina, el jugador de 32 años confirmó que no sintió dolor ni molestias en la rodilla izquierda, realizando una señal de aprobación hacia el mánager Dave Roberts.

La ausencia de inflamación o dolor posterior a los lanzamientos autoriza al cuerpo técnico a planificar las siguientes fases. La transición hacia prácticas de bateo en vivo permitirá evaluar la intensidad real del brazo de Ohtani y fijar un calendario definitivo para su reincorporación como lanzador abridor.

La carrera por el MVP de la Liga Nacional

La posibilidad de que Ohtani vuelva a lanzar añade una variable determinante en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. La disputa individual se ha intensificado ante el desempeño de Pete Crow-Armstrong, la joven figura de los Cachorros de Chicago que mantiene un ritmo ofensivo y defensivo de primer nivel.

Si Ohtani limita su aportación al rol de bateador designado, los votantes evaluarán únicamente sus métricas con el bate. Sin embargo, la adición de entradas lanzadas en el montículo restaura su condición única en las Grandes Ligas, un factor histórico que suele volcar la preferencia de los especialistas al momento de emitir la papeleta.

El panorama de los Dodgers para la recta final

El cuerpo de pitcheo de Los Ángeles ha gestionado múltiples rotaciones a lo largo del año. Recuperar a Ohtani como opción en la rotación no solo refuerza las aspiraciones individuales del japonés, sino que otorga profundidad al equipo de cara a la postemporada.