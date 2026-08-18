MLB: Esta es la respuesta del departamente de seguridad nacional sobre el caso Oswaldo Pirela

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El entorno de las Grandes Ligas y la comunidad del béisbol profesional se encuentran atentos al desarrollo de la situación legal de Oswaldo José Pirela Domínguez, coordinador de receptores de la organización de los Padres de San Diego, quien fue arrestado por autoridades federales en el aeropuerto internacional de El Paso, Texas. El procedimiento ocurrió el pasado domingo 16 de agosto de 2026, cuando el entrenador se disponía a tomar un vuelo de regreso a su residencia tras finalizar sus actividades laborales.

Tanto familiares del exjugador como representantes de la franquicia californiana confirmaron la detención a medios internacionales, señalando que Pirela ha logrado mantener contacto con sus allegados mientras permanece bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El organismo federal emitió un comunicado en el que detalló los antecedentes del ingreso del técnico a territorio estadounidense, estableciendo los parámetros bajo los cuales se desarrolla la medida restrictiva de libertad.

La postura del Departamento de Seguridad Nacional

El comunicado oficial sostiene que Oswaldo José Pirela Domínguez ingresó legalmente a Estados Unidos el 10 de septiembre de 2014. Según la entidad gubernamental, la administración federal le otorgó en su momento un permiso de permanencia temporal que venció el 10 de febrero de 2018.

Las autoridades afirmaron que Pirela continuó residiendo en el país tras la expiración de dicho permiso, lo que motivó la actuación de las fuerzas del orden al interceptarlo en el aeropuerto de El Paso. El comunicado concluye indicando que el entrenador permanecerá bajo custodia de ICE a la espera del inicio formal de los procedimientos de deportación, garantizándole el debido proceso conforme a las leyes vigentes.

A nivel personal, sus allegados aguardan mayores precisiones legales sobre la evolución de la causa y las opciones procesales disponibles para la defensa.