MLB: Tres venezolanos lideran esta increíble hazaña ofensiva de Boston

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Los Medias Rojas de Boston volvieron a la senda de la victoria este lunes 18 de agosto, al vapulear a los Cascabeles de Arizona en Fenway Park, por pizarra de 11-1, en lo que fue una espectacular exhibición ofensiva, en la que todos los jugadores del lineup fueron protagonistas importantes.

En este compromiso, los bateadores patirrojos mostraron su mejor versión, incluyendo a los venezolanos Willson Contreras, Wilyer Abreu y Andruw Monasterio, quienes colaboraron de gran manera para que Boston lograra una hazaña que no se veía desde la primera mitad del siglo XX.

Hazaña increíble de los Medias Rojas

Y es que, en la apabullante victoria de los Medias Rojas de Boston sobre los Cascabeles de Arizona, ocurrió un hecho que no se veía desde hace muchísimos años: los nueve jugadores del lineup impulsaron al menos una carrera, y además, ningún bateador de Boston se ponchó en el compromiso.

Esto no ocurría en un juego de las Grandes Ligas desde el 25 de junio de 1949, cuando precisamente los Medias Rojas de Boston lograron esta hazaña ante los Browns de San Luis, en un triunfo 13-2.

En este hito logrado, los venezolanos Willson Contreras, Wilyer Abreu y Andruw Monasterio fueron protagonistas. Conteras se fue de 4-2, con un cuadrangular y dos impulsadas; Wilyer Abreu registró también par de imparables en cuatro turnos, con dos remolcadas, mientras que Monasterio se fue de 4-0, pero logró impulsar una rayita.