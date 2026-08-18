MLB: Ohtani y Crow-Armstrong viven una legendaria noche en la lucha por el MVP

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La lucha por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2026 promete ser una de las mejores de los últimos años. Por un lado, tenemos al ya legendario Shohei Ohtani, quien ha sido MVP en cuatro ocasiones en el mejor beisbol del mundo. Sin embargo, en esta ocasión tiene un rival formidable: Pete Crow-Armstrong.

El jardinero de los Cachorros de Chicago es uno de los jugadores de más proyección en las Grandes Ligas, y 2026 ha sido, sin duda alguna, su primer gran año. En 126 juegos disputados, batea para average de .281, con OPS de .929, 30 cuadrangulares, 78 carreras remolcadas y 31 bases robadas.

Además, la pelea entre Ohtani y Crow-Armstrong es tan seria que este lunes 17 de agosto ambos tuvieron jornadas brillantes, demostrando que ninguno tiene planeado quitar el pie del acelerador en esta recta final de la campaña.

Ohtani y PCA brillan

Y es que, en Chicago, Pete Crow-Armstrong fue un verdadero verdugo ante su rival de ciudad, los Medias Blancas. El joven toletero se fue de 5-4, con un sencillo, un doble y par de cuadrangulares, uno de ellos en la parte baja del décimo inning, que sirvió para dejar en el terreno a los White Sox y sellar la victoria.

Sin embargo, Shohei Ohtani no se quedó atrás. En Coors Field, el astro japonés también se fue de 5-4, con par de sencillos y, al igual que "PCA", par de jonrones, que le sirvieron para comandar el triunfo de los Dogers, que se impusieron 11-5 ante los Rockies de Colorado.

De momento, pareciera ser que Pete Crow-Armstrong luce mejor posicionado para el MVP, ya que lidera las Grandes Ligas en WAR tanto en la fórmula Fangraphs (8.2) como en la de Baseball Reference (7.7), sin embargo, Ohtani es segundo en fWAR (7.0) y tercero en bWAR (6.7), por lo que todo está dado para una batalla legendaria en el último mes y medio de la zafra.