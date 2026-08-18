MLB: Manager de Arizona habla sobre la situación que vive Ketel Marte

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Los Arizona Diamondbacks atraviesan un momento de incertidumbre luego de la inesperada ausencia de Ketel Marte en el primer partido de la serie contra los Boston Red Sox. El dominicano no se presentó este lunes 17 de agosto en Fenway Park y, ante la situación, la organización decidió colocarlo en la lista restringida, generando miles de comentarios en las redes sociales.

La ausencia tomó por sorpresa al equipo, que esperaba contar con el segunda base y tenía previsto utilizarlo como bateador designado para este primer serio de la serie. Los D-backs incluso demoraron el anuncio de su alineación mientras aguardaban la llegada del jugador al estadio. Finalmente, el venezolano José Fernández fue llamado desde Triple-A Reno para ocupar su lugar en el roster.

Ketel Marte genera preocupación en Arizona

Después del encuentro, el dirigente Torey Lovullo habló sobre la situación y dejó ver la preocupación que existe dentro del club. Ha sido un día de locos. Lo único que sé es que está lidiando con un problema personal; estamos tratando de averiguarlo. No se presentó hoy y fue incluido en la lista de jugadores restringidos. Eso es todo lo que sé por ahora. Estoy seguro de que con el tiempo empezaremos a descubrir más información”, afirmó a los medios de comunicación.

El pelotero de 32 años había viajado con el equipo desde Atlanta hasta Boston, pero no llegó a Fenway Park para el compromiso. De acuerdo con los reportes disponibles, el pelotero estaba lidiando con un asunto personal y su situación es evaluada día a día, sin que exista por ahora una fecha definida para su regreso.

La noticia llega en un momento delicado para Arizona, que lucha por mantenerse competitivo en la recta final de la temporada. Lovullo insistió en mostrar respaldo hacia su jugador y, más allá de las interrogantes que rodean lo ocurrido, el mensaje que queda es de preocupación genuina.

Finalmente, los aficionados de los Diamondbacks tendrán que esperar nuevas informaciones para conocer cuándo podría regresar Marte y si estará disponible para los próximos compromisos de la Gran Carpa.