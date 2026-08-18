MLB: Ranger Suárez subirá esta noche ante los Cascabeles

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Esta noche, los Medias Rojas de Boston depositan su confianza en el zurdo venezolano Ranger Suárez para enfrentar a los Cascabeles de Arizona en un compromiso clave. El lanzador estelar busca enderezar el rumbo y ajustar sus números históricos frente a una ofensiva que le ha causado severos contratiempos a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas.

Un duelo de abridores con cuentas pendientes

El estrado está listo para un choque desde el montículo. Mientras Boston envía a Suárez a la loma, Arizona responderá con el derecho Merrill Kelly, un serpentinero experimentado que suele brindar estabilidad y control a su rotación.

La presencia de Suárez genera expectativa entre la afición venezolana y los seguidores de los Medias Rojas, pero los antecedentes imponen cautela. El zurdo registra una marca de una victoria y cuatro derrotas, acompañada de una elevada efectividad de 6.91 en 11 presentaciones de por vida contra los Cascabeles, de las cuales ocho han sido en calidad de abridor.

Las cifras de Suárez en la presente temporada

A pesar de sus dificultades históricas frente a las Serpientes, el zurdo venezolano llega a este compromiso completando una sólida campaña de 2026 en las Grandes Ligas. En lo que va de zafra, Suárez acumula un registro personal de cuatro victorias y tres derrotas en 21 aperturas disputadas, exhibiendo una efectividad de 3.25 a lo largo de 108.0 entradas lanzadas. Además, suma 110 ponches otorgados y mantiene un WHIP de 1.19.

En su más reciente presentación en el montículo, realizada el pasado 12 de agosto ante los Azulejos de Toronto, el lanzador zurdo completó una labor de 5.0 episodios en los que permitió seis imparables y una sola carrera limpia, concediendo un boleto y recetando dos ponches.