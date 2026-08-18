Estos son los venezolanos con más de 1000 impulsadas en MLB

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Poco más de 500 peloteros venezolanos han jugado en el mejor beisbol del mundo, pero solo 6 han podido pasar la barrera de las 1000 carreras remolcadas.

Como casi todas las casillas ofensivas entre criollos, la lista la encabeza el triplecoronado Miguel Cabrera con 1881, escoltado por Andrés "El Gato" Galarraga (1425), Bob "El Comedulce" Abreu (1363), Magglio Ordoñez (1236), Víctor Martínez (1178) y Salvador Pérez (1070).

La poderosa producción de Eugenio Suárez (999) está a solo una fletada de ingresar al selecto club.

Aunque no está en su mejor campaña, ya tiene 18 jonrones y 50 impulsadas en 94 juegos con los Rojos de Cincinnati.

Suárez tendrá la oportunidad de alcanzar la cifra esta noche. Está alineado como cuarto bate y bateador designado en el juego ante los Cardenales de San Luis.

De mantenerse sano, Eugenio pudiera dar caza a V-Mart en las próximas dos campañas.

Luego de “Geno”, el próximo en la lista pudiera ser José Altuve, quien suma 925 remolques, aunque ya sería un objetivo para la temporada 2027.