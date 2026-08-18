MLB: Milwaukee quiere inspirarse en la Venezuela campeona del Clásico para ganar la Serie Mundial

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Los Cerveceros de Milwaukee atraviesan una temporada histórica y se perfilan como uno de los grandes protagonistas de la postemporada. Con el mejor récord de las Grandes Ligas hasta los momentos (77-48), el equipo apunta a un objetivo que todavía no aparece en sus vitrinas: conquistar su primera Serie Mundial.

Entre las piezas que forman parte de ese proyecto hay un grupo venezolano que ya sabe lo que significa afrontar partidos de máxima presión. Y es que varios de ellos fueron protagonistas del histórico campeonato de Venezuela en el Clásico Mundial 2026.

La fórmula de los campeones venezolanos

La llegada de Antonio Senzatela a Milwaukee, procedente de los Rockies de Colorado, volvió a reunir en el clubhouse a varios integrantes de aquella selección campeona. El derecho se encontró nuevamente con Néstor Corredor, Jackson Chourio, William Contreras y Ángel Zerpa, todos parte del grupo que llevó a Venezuela a conquistar el torneo.

Corredor, quien actualmente se desempeña como coordinador de terreno de Grandes Ligas de los Cerveceros, considera que aquella experiencia dejó una enseñanza que puede trasladarse a octubre: dejar los egos de lado y priorizar al equipo.

“Nuestra mentalidad era algo como, ‘Nadie es mejor que nosotros’, pero los egos se quedaron a un lado. La prioridad era el equipo; jugar por el compañero, jugar como grupo”, explicó.

Esa filosofía también encaja con lo que ha construido Milwaukee durante la temporada. Los Cerveceros han alcanzado el mejor récord de MLB sin depender exclusivamente de una figura, mientras que Chourio y Contreras aportan además experiencia reciente en postemporada.

Contreras fue campeón de la Serie Mundial de 2021 con los Bravos de Atlanta y ha disputado playoffs en cada temporada desde entonces. Chourio, por su parte, ha participado en postemporada durante sus dos primeros años en MLB y acumula cuatro jonrones en esas experiencias.

Senzatela vuelve a juntar al grupo

Con Zerpa fuera de acción por una cirugía Tommy John, la incorporación de Senzatela permitió reunir nuevamente en el roster activo a parte de aquel grupo venezolano campeón.

El derecho de 31 años apenas lanzó un inning en el Clásico, pero fue parte de todo el proceso que terminó con el campeonato. Ahora tendrá la misión de aportar experiencia al bullpen de Milwaukee durante la recta final de la campaña.

“La mentalidad ganadora se impondrá”, resumió Corredor.

El título mundial conseguido por Venezuela no garantiza el éxito de Milwaukee en octubre, pero los Cerveceros cuentan con varios jugadores que ya comprobaron que una fórmula basada en unidad, confianza y sacrificio colectivo puede llevarlos hasta la cima.