MLB: Edwin Díaz se sincera sobre su difícil primer año con los Dodgers

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El cerrador Edwin Díaz atraviesa una muy complicada primera temporada con los Dodgers de Los Ángeles. A pesar de sus alarmantes números en la lomita, el relevista destacó el respaldo inquebrantable que ha recibido. En una reciente entrevista, dejó claro su nivel de agradecimiento.

"Siguen confiando en mí", confesó Díaz con sinceridad al periodista Fabian Ardaya de The Athletic. El lanzador reconoció que, de estar en otra posición o bajo otro mando, probablemente lo habrían reemplazado rápido o le habrían dado un descanso para asimilar este mal momento.

La frustración de la inconsistencia

Sin embargo, la realidad es que el alto mando de Los Ángeles le sigue entregando la pelota en los momentos de mayor presión. Díaz firmó en diciembre un lucrativo contrato de tres años y 69 millones de dólares. Él sabe perfectamente que dicha inversión exige resultados inmediatos.

El diestro de 32 años no ocultó su frustración por la evidente falta de consistencia. "He tenido un partido bueno, luego uno malo, después otro bueno y repito la caída", admitió con autocrítica. Su objetivo principal ahora es encontrar la fórmula para encadenar buenas presentaciones.

Ajustes urgentes tras el quirófano

Los problemas de Díaz tienen un claro antecedente físico, pues una cirugía para remover fragmentos óseos de su codo retrasó su año. Desde su regreso el panorama ha sido duro, dejando una altísima efectividad de 10.66 tras permitir carreras limpias en cinco de sus últimos ocho relevos.

Ante esto, el cerrador reveló que siente que no está ejecutando sus lanzamientos con la misma letalidad del pasado. Por ello, se encuentra trabajando intensamente junto al cuerpo de coaches de los Dodgers en varios ajustes mecánicos urgentes para corregir estos fallos.

Una deuda con el equipo

Incluso en sus éxitos recientes se ha notado el descontrol. El viernes pasado logró un salvamento ante los Cerveceros de Milwaukee, pero no sin antes llenar las bases tras golpear a un bateador y otorgar dos boletos. Fue un cierre de absoluto infarto que evidenció su vulnerabilidad.

A pesar de todo, Díaz se mantiene enfocado. "Los Dodgers me lo dan todo al permitirme seguir buscando el éxito en mi posición. Cada vez que me den la pelota, simplemente tengo que hacer mi trabajo", concluyó el relevista, determinado a recuperar su nivel de élite.