MLB: Venezolanos lideran récord de blanqueada más grande desde 1901: solo 2 equipos lo habían logrado antes

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Los Cerveceros de Milwaukee dejaron de lado su habitual falta de poder ofensivo y protagonizaron una noche histórica este martes al derrotar 22-0 a los Marineros de Seattle, en la jornada de este martes 18 de agosto, teniendo como protagonista a Luis Lara, quien descargó el primer cuadrangular de su carrera en MLB.

El equipo que posee el mejor récord de las Grandes Ligas mostró todo su poder con una ofensiva que igualó el récord de la era moderna de Las Mayores para la mayor blanqueada, convirtiendo el encuentro en una auténtica exhibición de principio a fin. Además de la presentación del novato, Jackson Chourio y William Contreras también participó en la paliza histórica con tres remolcadas y tres anotadas entre ambos.

Los cuadrangulares fueron protagonistas de la impresionante actuación. Christian Yelich, David Hamilton y el venezolano Luis Lara conectaron jonrones de tres carreras, mientras que Jake Bauers aportó otro batazo de vuelta completa de dos carreras. La producción ofensiva permitió a Milwaukee alcanzar 22 carreras y también establecer su cifra más alta de imparables en un encuentro durante esta temporada, con un total de 22 hits.

Milwaukee emulan el 22-0 de Cleveland a Yankees en 2004

Con récord de 78-48, los Brewers también igualaron una marca de la franquicia al alcanzar las 22 carreras, la misma cantidad que consiguieron el 28 de agosto de 1992 frente a los Toronto Blue Jays. El marcador de 22-0 también colocó a Milwaukee en un selecto grupo de equipos que han conseguido una victoria de esa magnitud desde 1901.

Antes de los Brewers, solamente Pittsburgh había vencido 22-0 a los Chicago Cubs el 16 de septiembre de 1975, y Cleveland había conseguido el mismo resultado frente a New York Yankees el 31 de agosto de 2004. De esta manera, los Cerveceros no solo consiguió una de sus victorias más contundentes del año, sino que también escribió su nombre junto a actuaciones históricas de las Grandes Ligas.