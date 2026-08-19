Milwaukee hace historia con una blanqueada que no se veía en MLB desde hace más de un siglo

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Los Cerveceros de Milwaukee protagonizaron una jornada histórica este martes al derrotar por 22 a 0 a los Marineros de Seattle en el American Family Field, en un encuentro que quedó registrado entre los marcadores más amplios con blanqueada en la historia de MLB.

La ofensiva de Milwaukee explotó a mitad del compromiso y el pitcheo se encargó de completar una actuación dominante para conseguir una diferencia que pocas veces se ha visto en las Grandes Ligas.

Una paliza con más de 100 años de historia

Y es que el triunfo de los Cerveceros igualó el mayor margen de victoria en una blanqueada en MLB desde el inicio de 1888. El registro también pertenece a los Guardianes de Cleveland, que vencieron a los Yankees de Nueva York el 31 de agosto de 2004; y a los Piratas de Pittsburgh, que derrotaron a los Cachorros de Chicago el 16 de septiembre de 1975.

Además, el resultado de Milwaukee se convirtió en la mayor blanqueada como local en MLB desde 1888. El último equipo que había conseguido un marcador superior en casa fueron los New York Giants, que derrotaron 24 a 0 a los Buffalo Bisons el 27 de mayo de 1885.

La diferencia de 22 carreras también quedó cerca de los registros históricos más amplios de todos los tiempos. El mayor triunfo por blanqueada registrado en ese período continúa siendo el 24 a 0 de los Philadelphia Quakers sobre los Indianapolis Hoosiers el 28 de junio de 1887, en condición de visitante.

Desempeño de los venezolanos en Milwaukee

Durante esta histórica cita, el poder de los peloteros venezolanos del conjunto de Milwaukee no pasó desapercibido. El bate más productivo fue el de Luis Lara, que ligó de 6-3 con jonrón, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas.

Por su parte, William Contreras bateó de 4-2 con doble, un boleto, dos remolcadas y dos anotadas. A su vez, Jackson Chourio solo disparó un indiscutible en cuatro visitas al plato, con una impulsada y una anotada.

Cabe agregar que el también venezolano Leo Rivas fue la víctima de los bates de Milwaukee en ese octavo episodio que culminó con nueve anotaciones.