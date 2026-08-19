MLB: El récord histórico que rompió Netflix con el regreso al Campo de Sueños

Suscríbete a nuestros canales

El emblemático escenario donde se filmó la película "Campo de Sueños", ubicado en Dyersville, Iowa, volvió a vibrar con el mejor béisbol del mundo. Tras cuatro largos años de ausencia, las Grandes Ligas regresaron a este mágico terreno rodeado de maizales.

Este esperado evento marcó un verdadero hito en las transmisiones deportivas. Por primera vez en la historia, la plataforma Netflix se encargó de llevar en exclusiva a las pantallas uno de los juegos especiales del calendario de la MLB, demostrando su creciente interés en el deporte en vivo.

La apuesta de la compañía de streaming resultó ser sumamente positiva en términos de impacto y alcance. De acuerdo con los datos oficiales revelados por la medidora Nielsen, el encuentro alcanzó un sólido promedio de 1,66 millones de espectadores durante la noche del jueves.

El poderío ofensivo de los Phillies

En el plano estrictamente deportivo, el encuentro fue dominado de principio a fin por la toletería de los Philadelphia Phillies. La novena lució imponente en el diamante y logró vencer con total autoridad a los Minnesota Twins por un marcador final de 7-1.

El gran protagonista de la velada fue el poderoso bateador zurdo Kyle Schwarber, quien no desaprovechó la magia del escenario. El toletero brilló bajo las luces al conectar dos impresionantes cuadrangulares que levantaron a los aficionados y sentenciaron las esperanzas del conjunto rival.

Conquistando a una nueva generación

Más allá de los buenos números de espectadores totales, la transmisión a través del formato streaming logró un impacto demográfico muy valioso para el futuro de este deporte. La medición de Nielsen arrojó datos que entusiasman profundamente a los directivos de las Grandes Ligas.

La edad promedio de los aficionados que sintonizaron el evento a través de Netflix fue de apenas 46 años. Esta llamativa cifra representa el promedio de edad más bajo que se haya registrado jamás en la historia de las transmisiones televisivas de partidos especiales de la MLB.

La comparativa con otros escenarios

El nivel de audiencia de este evento supera ligeramente lo conseguido durante el Speedway Classic del año pasado en Bristol, Tennessee. Aquel atípico duelo disputado entre los Atlanta Braves y los Cincinnati Reds logró promediar 1,6 millones de televidentes a través de la señal de Fox.

Cabe destacar que el juego en el circuito de carreras de Tennessee sufrió importantes complicaciones climáticas que afectaron la medición. El encuentro había comenzado la noche de un sábado, pero tuvo que ser pospuesto para el domingo debido a las intensas lluvias.

Pese al éxito actual, el récord de audiencia reciente para este tipo de iniciativas lo mantiene el emblemático juego disputado en 2024. Aquel partido en el histórico Rickwood Field de Alabama, entre Giants y Cardinals, atrajo a una masiva audiencia media de 2,5 millones de espectadores en Fox.