MLB: Gabriel Moreno derrocha poder con un grand slam ante Ranger Suárez ¿Cuántos tiene en su carrera?

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No hay pelotero venezolano más caliente con el madero en estos momentos que Gabriel Moreno. Y es que en la jornada de este martes no se guardó nada y protagonizó un enorme cuadrangular con las bases llenas, lo que le permitió momentáneamente a los D-backs de Arizona tomar la delantera ante las Medias Rojas de Boston.

El larense le ganó el segundo round de la noche a su compatriota Ranger Suárez, que en cuenta de 2 y 0 quiso retarlo con un sinker por el medio. Acto seguido, Moreno hizo desaparecer la bola por todo el jardín central con un batazo que salió a una velocidad de 104.2 mph y que recorrió una distancia de 428 pies.

De esta manera, el receptor venezolano alcanzó su décimo cuadrangular de la zafra, la cuarta cifra más alta de Arizona hasta los momentos. Además, cabe agregar que cuenta con ocho remolcadas en sus últimas siete presentaciones.