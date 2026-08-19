MLB: Pete Crow-Armstrong hace historia y se une al exclusivo club 30-30

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Pete Crow-Armstrong, más conocido como PCA, sigue demostrando que es una superestrella en ascenso. El talentoso jugador de los Chicago Cubs logró, por segundo año consecutivo, la impresionante marca de 30 cuadrangulares y 30 bases robadas en una misma temporada.

Con esta hazaña, el jardinero inscribe su nombre en una lista muy exclusiva de peloteros que alcanzaron el 30-30 antes de cumplir los 25 años. En este selecto y joven grupo, PCA ahora comparte honores únicamente con talentos generacionales como Julio Rodríguez y Bobby Witt Jr.

Una noche mágica en Wrigley Field

El anhelado logro se materializó de manera espectacular durante el clásico de la ciudad frente a los Chicago White Sox. PCA llegó al emocionante encuentro en el Wrigley Field acumulando 28 estacazos y 30 bases estafadas, a solo dos pasos de la gloria.

Sin perder tiempo, conectó su jonrón 29 ante el primer lanzamiento del abridor Luis Castillo. La consagración llegó en la décima entrada, cuando despachó su trigésimo vuelacercas de la campaña, un batazo de dos carreras que dejó en el terreno al rival y selló el triunfo 7-5.

En la élite histórica del béisbol

Registrar campañas consecutivas de 30-30 es una proeza reservada para verdaderas leyendas. El jugador de 22 años es apenas el séptimo en lograrlo en la historia, emparejándose con inmortales como Willie Mays, Bobby Bonds, Ron Gant, Vladimir Guerrero, Barry Bonds y Bobby Witt Jr.

Dentro de la organización de Chicago, el impacto de PCA ya tiene un peso histórico innegable. Crow-Armstrong se consolida como el segundo jugador de los Cubs en ingresar al club del 30-30, emulando al dominicano Sammy Sosa, quien lo consiguió en 1993 y 1995.

Una actuación digna de MVP

El jardinero brilló ante los White Sox bateando de 4-5, con tres impulsadas, dos anotadas y un robo. Además, se convirtió en el primer jugador desde Chris Young en 2010 en conectar un jonrón al inicio del juego y otro para ganarlo. "Fue un partido increíble", confesó el mánager Craig Counsell.

Sus números globales en 126 encuentros reafirman su estatus de súper estrella: promedio de .281, 78 remolcadas y 62 extrabases. Por si fuera poco, su sobresaliente OPS de .929 lo posiciona en el segundo lugar de toda la Liga Nacional, superado únicamente por el fenómeno Shohei Ohtani.