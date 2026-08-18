Un contrato millonario que no rinde: Edwin Díaz nuevamente a la lista de lesionados

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Los Dodgers de Los Ángeles han decidido colocar al estelar relevista Edwin Díaz en la lista de lesionados de 15 días. Esta medida responde a una preocupante inflamación en el cuello, según confirmó el mánager Dave Roberts en unas declaraciones recogidas por Jack Harris del California Post.

Como parte del protocolo médico, el lanzador regresará a Los Ángeles para someterse a evaluaciones mucho más exhaustivas. Aunque de momento no existe una fecha precisa para su regreso al montículo, Roberts mantiene la esperanza de que Díaz pueda volver a lanzar en lo que resta del año.

Una temporada de pesadilla

Esta representa la segunda vez que el lanzador ingresa a la lista de inactivos durante la presente campaña. Previamente, el derecho se perdió más de tres meses de acción tras someterse a una cirugía en abril para remover fragmentos óseos de su codo de lanzar.

Su regreso a la lomita, ocurrido el pasado 29 de julio, ha estado muy lejos de las expectativas del equipo. Desde entonces, el veterano de 32 años acumula una alarmante efectividad de 15.88, sumando tres salvamentos desperdiciados, siete ponches y cinco bases por bolas en apenas cinco entradas y dos tercios.

El declive fue evidente el pasado lunes en el Coors Field ante los Rockies de Colorado. Ingresando en el noveno episodio con una desventaja de 11-2, Díaz permitió tres carreras y cuatro imparables sin recetar ponches, evidenciando además una drástica caída en la velocidad de sus pitcheos.

El peso de un contrato millonario

La llegada de Díaz a la franquicia angelina generó un gran impacto el invierno pasado, tras concretar un acuerdo de tres años y 69 millones de dólares. Sin embargo, el tres veces ganador del premio al Mejor Relevista del Año no ha logrado consolidarse como el pilar que el bullpen necesitaba.

Sus números globales en esta temporada reflejan una profunda crisis deportiva: una efectividad de 11.85 y un WHIP de 2.56. En 16 apariciones, apenas ha conseguido 19 ponches, ha otorgado 10 boletos y acumula cuatro oportunidades de rescate desperdiciadas.

Ajustes urgentes en el bullpen

Ante este complejo panorama, se espera que el zurdo Tanner Scott asuma nuevamente la máxima responsabilidad en el noveno inning. Scott ya demostró ser una garantía durante la primera ausencia de Díaz, registrando 16 salvamentos y una brillante efectividad de 2.20 en la temporada.

El zurdo ostenta además un WHIP de 0.92 y ha recetado 62 ponches en 49 episodios de labor, brindando mucha seguridad. Para cubrir la vacante en el roster activo, la gerencia angelina llamó desde la sucursal Triple-A de Oklahoma City al derecho Emmet Sheehan.

Según el reporte de Katie Woo para The Athletic, Sheehan experimentará un cambio en su rol habitual. A pesar de haber realizado 20 aperturas en las Grandes Ligas durante esta campaña, el joven serpentinero pasará a desempeñarse exclusivamente como relevista de ahora en adelante.