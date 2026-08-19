MLB: Luis Arráez le gana el duelo a Otto López y le saca más ventaja por el título de bateo

Suscríbete a nuestros canales

Los Phillies de Filadelfia derrotaron por segunda jornada seguida a los Marlins de Miami, esta vez por 6 a 4. Para este nuevo careo, Luis Arráez logró sacarle una enorme ventaja en la carrera por el título de bateo a Otto López luego de una jornada productiva.

Nuevo juego multi-hit para Arráez

Y es que el venezolano no solo encendió su regadera al ligar de 4-3 con una carrera anotada, sino que además extendió a seis su racha de compromisos con al menos un indiscutible. Por su parte, el dominicano falló en tres visitas al plato con una base por bolas.

El primer sencillo de Luis Arráez fue justamente en el primer episodio, el cual le permitió mover a Bryce Harper hasta la intermedia. Acto seguido, Alec Bohm remolcó a su compañero con un hit.

En el sexto capítulo se vivió una situación similar. El de San Felipe pegó otro imparable para que, esta vez, Trea Turner avanzara a la segunda base, y finalmente Bohm rematara con otro sencillo productor. Minutos más tarde, Bryson Stott envió hasta el home a Arráez con otro indiscutible.

Gracias a esta nueva jornada de múltiples batazos, Luis Arráez (.317) extendió su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores en la carrera por el título de bateo de la Liga Nacional. Ahora hay un triple empate en el segundo lugar con Gabriel Moreno, Otto López y Nick González con .308.

Números de Luis Arráez en la temporada 2026 de la MLB