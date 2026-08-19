MLB: Ranger Suárez cumple con su salida ante Arizona

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Ranger Suárez firmó una actuación laboriosa en su más reciente apertura frente a los Cascabeles de Arizona. El abridor zurdo completó 5.1 entradas en las que permitió cuatro imparables, cuatro carreras limpias, otorgó dos boletos y ponchó a tres bateadores, además de recibir un cuadrangular. Tras esta salida, su efectividad quedó establecida en 3.41 en la presente temporada.

A pesar de recibir un grand slam de su compatriota Gabriel Moreno en la tercera entrada, los registros periféricos del venezolano reflejan un nivel de ejecución superior al que muestran los números tradicionales de carreras permitidas.

Los números independientes de la defensa

El rendimiento de Suárez ha mostrado una solidez sostenida en el montículo a lo largo de los últimos dos meses. En sus diez aperturas previas, el zurdo registra una efectividad de 3.10. Sin embargo, su FIP (FIP, por sus siglas en inglés, métrica que mide la efectividad de un lanzador independientemente del trabajo de la defensiva) de 2.25 en ese mismo lapso indica que la efectividad real del abridor debió ser más baja, respaldada por la calidad de sus pitcheos y la limitación del daño provocado por el contacto rival.

Este indicador subraya que el lanzador ha mantenido un control efectivo de las variables que dependen de su labor, como la prevención de cuadrangulares y la generación de outs por la vía del ponche.

Un aspecto central en el desempeño reciente de Suárez reside en la proporción de ponches y boletos alcanzada. Durante el periodo comprendido desde el inicio del mes de junio, el serpentinero acumuló 53 ponches y solo otorgó 12 bases por bolas a lo largo de diez presentaciones en la rotación abridora.

Ese balance de más de cuatro ponches por cada transferencia concedida evidencia la capacidad del zurdo para atacar la zona de strike de forma regular, forzando a los bateadores a asumir conteos desfavorables o a hacer swing a envíos fuera del cuadro central.

Boston se mantiene ganando el compromiso lo que le daría a Suárez su quinto triunfo de la temporada, y la número 58 de su carrera.