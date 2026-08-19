Fernando Tatis Jr. firma una jornada memorable con el bate y el guante al estilo de Mike Cameron

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Tatis Jr. volvió a electrizar a las Grandes Ligas con un espectáculo total que combinó poder ofensivo y maestría defensiva. El guardabosques de los San Diego Padres dejó su huella en los libros de récords de la MLB al conectar dos cuadrangulares y además quitarle un grand slam al conjunto rival por encima de la barda en el mismo compromiso.

Esta exhibición dual no se veía en Las Mayores desde el 2 de mayo de 2002, cuando Mike Cameron inmortalizó su nombre al conectar cuatro jonrones y privar a Magglio Ordóñez de un bambinazo con bases llenas en el tercer episodio. Tatis Jr. rompió una sequía de 24 años sin que un pelotero replicara semejante combinación de dominio en ambos lados del terreno.

Con esta actuación, el dominicano no solo impulsó el triunfo de los religiosos, sino que reafirmó su estatus como una de las superestrellas más completas y espectaculares del béisbol moderno.