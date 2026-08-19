MLB: Luis Lara estrena su cuenta jonronera en paliza histórica de Milwaukee

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Los Cerveceros de Milwaukee le propinaron una paliza a los Marineros de Seattle que no se veía hace más de un siglo en Las Mayores y uno de los más destacados con el madero fue el venezolano Luis Lara, quien conectó el primer vuelacercas de su carrera.

El toletero de apenas 21 años salió como titular y jardinero por derecha, en el compromiso que terminó por blanqueada 22 carreras por 0 a favor de los Brewers, quienes no tuvieron piedad ante los brazos rivales.

Así fue el primer cuadrangular de Luis Lara en la MLB

Luis tuvo una noche brillante con el madero tras irse de 6-3, incluyendo un cuadrangular, el primero de su cuenta jonronera en el "Big Show". El batazo llegó en la baja del octavo, con corredores en las esquinas y ante el jugador de posición Leonardo Rivas, también venezolano, Lara esper[o tranquilamente un lento envío para volarse la barda a 373 pies de distancia por el jardín izquierdo.

Con este vuelacercas, el joven venezolano obtuvo su mejor rendimiento en un duelo de Las Mayores, tras batear de 6-3, con el mencionado cuadrangular, cuatro carreras remolcadas y un par de anotadas.

De esta manera, Luis sigue mostrando sus virtudes cada vez que tiene la oportunidad, en una novena donde debe ir ganando terreno progresivamente.