MLB: Shohei Ohtani y su implacable poder contra estos rivales

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Shohei Ohtani es de los peloteros más poderosos en los últimos 10 años en Grandes Ligas. La cantidad de jonrones que tiene en su corto periodo de tiempo lo destacan por encima de muchos jugadores. Eso sí, tiene más de una víctima favorita donde florece toda su ofensiva.

Ohtani ha construido un historial temible contra ciertos contrincantes, destacando especialmente su poderío en el plato. Hasta la fecha, el japonés ha conseguido conectar 20+ HR frente a: Atléticos (23 HR en 84 J), Rangers (23 en 90), Rockies (20 en 49) y White Sox (20 en 43).

Su idilio de poder no ha hecho más que intensificarse desde su llegada a Dodgers de Los Ángeles. Un claro ejemplo de su dominio divisional y de rivales directos se refleja en su producción reciente ante Rockies, a quienes les ha despachado 16 estacazos en 37 juegos con los angelinos.

Números de Shohei Ohtani en 2026:

- 453 turnos, 82 anotadas, 133 hits, 30 jonrones, 80 impulsadas, 7 bases robadas, .294 PRO, .390 OBP, .948 OPS

¿Dodgers se mueve entre la ingeniería fiscal o la trampa legal?

Nick Nemeth mostró documentos de una estructura de pasivos que ronda los 1.45 MMDD en deuda de American Media Productions; dueña de SportsNet LA, que acordó derechos televisivos con Charter por 25 años y 8.35 MMDD. Esto reposa en balances de cinco compañías de seguros de vida controlados por propietarios de Dodgers.

En pocas palabras, la directiva funciona como prestamistas y prestatarios; creando un circuito donde el dinero fluye sin los bancos. Dicho "autoprestamo" blinda al equipo económicamente, además de reducir de manera los ingresos de televisión, para esquivar los pagos del impuesto de lujo.

La directiva de Los Ángeles en pocas palabras aplica una "Trampa Legal"; dicho en otras palabras es una área gris de una normativa que permiten maniobras sin violar la ley. Sin embargo, que (por ahora) sea legal, no significa que sea correcto y puede tener consecuencias más adelante.

Shohei Ohtani ancla su futuro a la directiva de Dodgers

Shohei Ohtani no firmó un acuerdo con Dodgers de Los Ángeles, lo hizo con la visión del propietario Mark Walter y Andrew Friedman jefe de operaciones de beisbol. Si alguno de ellos sale de la organización, el japonés puede ser agente libre por una clausula de salida.

De esta manera, el pelotero se aseguro de mantener un vínculo contractual con las personas que dirigían el equipo, una garantía de que la visión que se le había presentado durante la agencia libre se mantendría intacta.