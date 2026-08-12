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Los White Sox firman una gesta de poder en 2026

Se convirtieron en el único equipo con tres bateadores con 25 o más cuadrangulares en lo que va de campaña, impulsando la ofensiva del equipo hacia una nueva dimensión

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Eimy Carta
Miércoles, 12 de agosto de 2026 a las 11:12 am
Los White Sox firman una gesta de poder en 2026
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La ofensiva de los White Sox de Chicago se consolida como una de las más temibles de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. La franquicia del sur de Chicago ha alcanzado un hito exclusivo en la cúpula del béisbol de las Mayores al convertirse en el único equipo del circuito en registrar tres bateadores distintos con al menos 25 cuadrangulares en la presente campaña.

Este logro estadístico resalta el contundente impacto del tridente ofensivo en la alineación de los patipálidos, impulsando el rendimiento colectivo del equipo y transformando el ataque en una amenaza constante para las rotaciones rivales.

Las claves del despliegue de poder en Chicago

  • Dominio exclusivo: Ningún otro conjunto en la MLB ha logrado acumular tres piezas en su alineación que alcancen la barrera de las 25 conexiones de vuelta completa en este punto de la zafra 2026.

  • Salto cualitativo: La producción del trío slugger ha cambiado la cara del orden al bate de los White Sox, aportando profundidad, capacidad de respuesta y un promedio de bateo con hombres en base que sostiene la producción de carreras.

  • Factor determinante: La consistencia del poder de largo alcance ha revitalizado las aspiraciones del equipo de Chicago, situando a su toletería entre los núcleos de mayor impacto en la Gran Carpa.

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