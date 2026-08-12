Los White Sox firman una gesta de poder en 2026

Suscríbete a nuestros canales

La ofensiva de los White Sox de Chicago se consolida como una de las más temibles de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. La franquicia del sur de Chicago ha alcanzado un hito exclusivo en la cúpula del béisbol de las Mayores al convertirse en el único equipo del circuito en registrar tres bateadores distintos con al menos 25 cuadrangulares en la presente campaña.

Este logro estadístico resalta el contundente impacto del tridente ofensivo en la alineación de los patipálidos, impulsando el rendimiento colectivo del equipo y transformando el ataque en una amenaza constante para las rotaciones rivales.

Las claves del despliegue de poder en Chicago