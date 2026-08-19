MLB: Sandy Alcántara a un paso de igualar su marca por excelencia

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Sandy Alcántara ha vivido en los últimos años entre rumores de cambios con Marlins de Miami. La realidad es que se ha consolidado como el as de rotación de un equipo que quizás no lo merece. En ese contexto, en pleno 2026 está muy cerca de un hito personal en su carrera en MLB.

Alcántara registra 13 victorias, a un triunfo de igualar su máxima en ese departamento. Algo que registró durante la campaña 2022, con su 14-9 que le dio el título de Cy Young de Liga Nacional. El dominicano es pieza fundamental de la organización y lo demuestra en cada apertura.

Hoy enfrentará a Phillies de Philadelphia, buscando llegar a las 14 victorias. En este 2026 registra 26 aperturas y 170.2 entradas de 130 ponches. No son malos registros para tener 3.43 de ERA, pero si son pocos para los objetivos de un equipo que aspira a la postemporada.

Marlins de Miami y su dura realidad en taquilla

Miami es una ciudad multicultural que vive una gran pasión por el deporte. Sin embargo, Marlins de Miami no ha gozado de una aceptación importante desde su debut. La asistencia es cada vez más baja y da igual si el equipo compite o no, la afición no va al LoanDepot Park.

La MLB vuelve a enfrentar el histórico desinterés de su mercado local en Miami, tras el arranque de temporada 2026. Uno que pese a estar 5-1 y estar liderando la División Este de Liga Nacional, el estadio está vacío. Con una asistencia de apenas 13.277 personas en promedio.

Sin embargo, esto va ir bajando, pese a las victorias y la asistencia fue de 6.505 aficionados. Para entender el poco apoyo al equipo de Grandes Ligas, hay que ver aspectos que desmotivaron a una afición que ganó dos Serie Mundiales antes de mudarse a Miami.

Números de Sandy Alcántara con Marlins de Miami en 2026

Sandy Alcántara ha estado lanzando con mucha solidez durante la temporada 2026. Marlins de Miami lo ha estado apoyando con consistencia en cada apertura, pero no todo sale como se espera. A pesar de eso, tiene fantásticos dígitos en el año.

Números de Alcántara en 2026:

- 26 juegos, 26 aperturas, 13-7, 3.43 ERA, 170.2 entradas, 65 carreras limpias, 17 jonrones, 46 boletos, 130 ponches, 1.17 WHIP.