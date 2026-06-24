MLB: Sandy Alcántara nuevo líder en ponches de los Marlins

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El montículo de los Marlins de Miami tiene un nuevo dueño absoluto de la historia. En la victoria 6-4 sobre los Rangers de Texas este martes, Sandy Alcántara no solo consiguió un triunfo clave para su registro personal, sino que alcanzó una marca que perdurará por generaciones en la organización. Con su labor dominante, el dominicano se convirtió oficialmente en el líder histórico de ponches de la franquicia, alcanzando la cifra de 1002 abanicados con el uniforme de Miami.

Dominio absoluto sobre los Rangers

La actuación de Alcántara frente a Texas fue un reflejo de su capacidad para ajustar y encontrar el ritmo en momentos críticos. Durante seis entradas y dos tercios de labor, el derecho permitió apenas una carrera, un escenario que le facilitó el camino para llevarse la victoria. En total, recibió cinco imparables, otorgó tres bases por bolas y retiró a cuatro bateadores por la vía del ponche. Esta victoria mejora su récord personal a 8-4 en lo que va de temporada, consolidándolo como la pieza más fiable de la rotación.

Un junio para el recuerdo

La evolución de Alcántara en el presente calendario ha sido notable. Mientras que el mes de mayo cerró con una efectividad de 4.66 tras doce aperturas, el mes de junio ha mostrado una versión diametralmente opuesta y mucho más dominante. En sus cinco presentaciones durante el mes actual, el lanzador ha registrado una efectividad de 2.60, demostrando una madurez competitiva que lo coloca nuevamente en la conversación de la élite de la Liga Nacional.

El legado continúa creciendo

Más allá del récord de ponches, los números de Alcántara en la historia de los Marlins son testimonio de su constancia. Actualmente, se ubica tercero en la historia del equipo tanto en juegos completos como en victorias totales, además de mantener el tercer mejor promedio de WHIP. Estos registros confirman que no se trata de un éxito momentáneo, sino de una carrera consolidada.