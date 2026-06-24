MLB: Luis Arráez cerca del centenar de hits

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El venezolano Luis Arráez acumula 95 hits en lo que va de temporada 2026. Con esta cifra, el infielder se coloca a solo cinco imparables de completar el centenar, reafirmando su condición de líder indiscutible en el departamento de promedio de bateo y consolidándose como un candidato firme a un nuevo título de bateo en su carrera profesional.

Esta racha positiva coloca a Arráez en una posición privilegiada dentro de las estadísticas colectivas. Superar la barrera de los 100 hits antes de la mitad de la campaña regular es un hito que pocos bateadores logran alcanzar con tal rapidez.

Otto López marca el paso con el centenar

En el panorama actual de las Grandes Ligas, el pelotero Otto López destaca como el único jugador que ha superado la marca de los 100 imparables en lo que va de temporada, acumulando un total de 105 hits. Mientras López lidera esta estadística de volumen, Arráez se mantiene como su escolta más cercano, acechando los tres dígitos con un ritmo de juego que demuestra una eficiencia envidiable en cada turno oficial.

Rumbo a otro hito histórico

El objetivo de los 200 hits, una marca que ya conoce por sus experiencias previas, parece estar nuevamente en el horizonte para el venezolano. Si mantiene este ritmo, el infielder no solo asegurará su presencia en el Juego de Estrellas, sino que también estará encaminado a establecer nuevas marcas personales en su trayectoria dentro del mejor beisbol del mundo.