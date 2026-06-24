MLB: Eduardo Rodríguez frena el vuelo de los Cardenales con una presentación de ceros

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Eduardo Rodríguez ya nos acostumbró a presentaciones de lujo en la actual temporada, y justamente en la noche de este martes no desentonó. Esta vez el rival que se vio opacado por su nivel fueron los Cardenales de San Luis, quienes cayeron por 4 a 3 ante los D-backs de Arizona.

E-Rod y un auténtico duelo de pitcheo

Para esta apertura, el zurdo venezolano actuó por espacio de 6.2 innings en los que apenas toleró tres imparables, además que regaló tres bases por bolas y ponchó a cinco rivales. Del lado contrario, Kyle Leahy tuvo una actuación bastante similar, ya que preservó el cero tras 6.1 entradas.

E-Rod inició las acciones en el Busch Stadium retirando a los primeros ocho bateadores, hasta que cortó la seguidilla con un boleto a su compatriota Pedro Pagés. Ya en el cuarto, los de casa lo atacaron con dos sencillos consecutivos, pero tuvo la capacidad de sacar los dos outs para cerrar la entrada.

Tras retirar el quinto por la vía rápida, en el sexto vivió momentos de tensión al tener las almohadillas congestionadas. Sin embargo, y para fortuna de él y Arizona, Geraldo Perdomo se combinó con Gabriel Moreno para firmar una doble matanza en el home.

Si bien salió para el séptimo, solo sacó de circulación a dos rivales hasta que el manager Torey Lovullo lo reemplazó por Juan Morillo. Vale mencionar que todas las carreras del encuentro se concretaron en el noveno episodio.

Números de Eduardo Rodríguez en la temporada 2026 de la MLB