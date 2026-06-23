MLB: Martín Pérez retará a San Diego para acercarse más a una cifra histórica en su carrera

Este próximo miércoles, 24 de junio, Martín Pérez regresará a un montículo para tratar de darle otro triunfo a los Bravos de Atlanta, esta vez ante unos Padres de San Diego que han sabido complicarle la serie en el Petco Park.
NOTAS RELACIONADAS
Un paso más hacia la centena de victorias
El zurdo venezolano protagonizará un duelo que podría ser bastante incómodo para él, ya que se trata de un rival que ha sabido hacerle daño en cada presentación. Sin embargo, su intención será demostrar nuevamente su mejor versión para tratar de acercarse a una cifra redonda histórica.
Y es que Martín Pérez tiene todo a su favor para convertirse en el próximo lanzador venezolano en alcanzar las 100 victorias de por vida en la MLB. Previo a este duelo acumula 97.
El de Las Matas llegará al compromiso con una seguidilla de cuatro victorias, algo que le ha permitido consolidarse como uno de los abridores más confiables del conjunto de Atlanta en lo que va de temporada. Su récord es de 6-3 con 2.78 de efectividad.
Vale mencionar que la última vez que Martín enfrentó a los Padres fue en 2023, en una apertura que terminó perdiendo tras recibir cuatro anotaciones en 5.2 entradas. Previo a eso solo tuvo dos relevos.
Números de Martín Pérez de por vida vs Padres de San Diego
- 3 juegos
- 1 apertura
- 0 victorias
- 1 derrota
- 14.0 innings
- 6 carreras permitidas
- 7 bases por bolas
- 4 ponches
- 3.86 EFE
- 1.64 WHIP