MLB: José Altuve superará a estas leyendas venezolanas en las próximas semanas

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José Altuve tiene todo a su favor para seguir escalando puestos en la lista de todos los tiempos de peloteros venezolanos en la MLB. Y es que luego de firmar otro juego multi-hit durante este martes, todo apunta a que será cuestión de pocas semanas para que deje en el camino a tres leyendas criollas.

Cuestión de tiempo para Altuve

El apartado de hits luce como uno de los más prometedores para el maracayero, ya que sí o sí estaría asumiendo el cuarto lugar antes de finalizar la presente temporada. Esto, por supuesto, siempre y cuando se mantenga saludable.

Allí, Astro Boy tiene entre ceja y ceja la marca que dejó Bob Abreu luego de 18 campañas en las Grandes Ligas. De mantener su ritmo ofensivo, dicha récord podría superarlo entre julio y agosto.

Hits

Bob Abreu | 2.470

José Altuve | 2.441

Por su parte, el otro renglón a destacar tiene que ver con el de carreras impulsadas. En ese sentido, José Altuve está bastante cerca de dos estupendas figuras como Omar Vizquel y David Concepción. Una vez lo consiga asumirá el octavo lugar de la lista.

Carreras impulsadas

Omar Vizquel | 951

David Concepción | 950

José Altuve | 910

A su vez, un tercer departamento que también se encuentra en disputa es el de jonrones. Sin embargo, es más probable que Altuve supere la cifra de Abreu para la venidera temporada, pues se trata de una diferencia de 25. Incluso, en caso de que lo logre este año también estaría implantando un tope personal en su carrera.

Jonrones