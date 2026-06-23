MLB: Maikel García se dirige a la lista de lesionados de Kansas City

Suscríbete a nuestros canales

Los Kansas City Royals realizaron un movimiento importante en su roster al colocar al antesalista venezolano Maikel García en la lista de lesionados de 10 días. La decisión llega después de que el jugador continuara compitiendo mientras lidiaba con molestias físicas que venían afectándolo desde hace varias semanas.

Aunque García logró completar el compromiso del lunes 22 de junio, el cuerpo médico y la organización consideraron que era el momento adecuado para darle descanso y permitir una recuperación más completa. La lesión se encuentra en la mano izquierda, una zona fundamental para un pelotero que depende tanto de su capacidad ofensiva como defensiva.

Maikel García – MLB

La noticia genera preocupación entre los seguidores de los Royals, ya que Maikel Garcia se ha consolidado como una de las piezas más importantes del equipo durante la temporada. Su versatilidad en el cuadro interior, junto con su habilidad para embasarse y aportar velocidad en las bases, lo han convertido en un jugador de gran valor para la franquicia.

Fuentes cercanas al equipo indicaron que el venezolano había estado manejando el problema físico durante un tiempo considerable. A pesar de ello, continuó viendo acción y aportando en el terreno, una muestra de su compromiso con el club y de su deseo de mantenerse disponible para ayudar al equipo en un momento clave del calendario.

Ahora, con su ingreso oficial a la lista de lesionados, los Royals esperan que el período de inactividad permita que la inflamación y las molestias disminuyan por completo. La organización no ha ofrecido detalles específicos sobre una posible fecha de regreso, aunque la expectativa inicial es que pueda reincorporarse una vez cumpla el tiempo mínimo establecido y responda favorablemente al tratamiento.

Finalmente, la ausencia de García representa un reto para Kansas City, que deberá encontrar alternativas para cubrir la tercera base y compensar su producción dentro del lineup en estos próximos juegos.