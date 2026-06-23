MLB: ¿Rumbo al All-Star? Eduard Bazardo se consolida entre los mejores relevistas de la Liga Americana

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Después de ser parte fundamental en el Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela, Eduard Bazardo se mantiene encendido en el morrito en la presente temporada de las Grandes Ligas. El relevista selló su decimoquinto holds para extender su tope personal en el apartado con los Marineros de Seattle.

El pelotero venezolano se ha convertido en un preparador del cerrador como 'setup' de la franquicia, que lideran la División Oeste de la Liga Americana. En su más reciente actuación, el diestro mantuvo a raya a la ofensiva de los Medias Rojas de Boston, luciendo una entrada en blanco y un ponche en apenas 11 lanzamientos para ser clave en el triunfo de su equipo 3x1, en la jornada de este domingo 21 de junio.

Luego de superar su cuota de holds en su joven trayectoria en Las Mayores, que fue de 13 ventajas preservadas en la pasada campaña, Bazardo continúa en su mejor versión y comienza a reunir requisitos para ser tomado en cuenta para el Juego de Estrellas de MLB, que se realizará en el Citizens Bank Park de Filadelfia el próxima martes 15 de julio.

Eduard Bazardo entra en el top-3 en la temporada 2026

El lanzador derecho no solo se proclama como el venezolano con más holds en la vigente temporada, sino que se encuentra en el tercer puesto en el mencionado apartado en el joven circuito, solo superado por Tyler Rogers (Toronto) y Erik Sabrowski (Cleveland) con 17 cada uno, previo a la jornada de este martes 23 de junio.

Su labor ha contribuido para que Andrés Muñoz (13) coleccione una cantidad considerable de salvamentos para que los Marineros registren el mejor récord en el Oeste de la Americana. Bazardo acumula marca de tres victorias y par de reveses, WHIP de 1.25, 30 ponches y una efectividad de 2.10 en 34.1 innings lanzados.