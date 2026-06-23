MLB: Estos son los jugadores de Leones del Caracas con mejor rendimiento en 2026

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2026 ha sido un año en donde, como de costumbre, los peloteros venezolanos han sido protagonistas en el beisbol de las Grandes Ligas. Los criollos han resaltado en sus organizaciones, en donde son piezas claves y vitales para el buen andar de cada uno de sus equipos, con roles sumamente importantes para una buena parte de ellos.

Además, es perfectamente normal que, durante el transcurso de la temporada del beisbol de la Gran Carpa, los fanáticos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional mantienen un ojo puesto en los jugadores que pertenecen a su organización favorita dentro de la pelota de nuestro país.

En ese sentido, los Leones del Caracas suelen ser una de las novenas con más representantes, por lo que siempre es interesante repasar quiénes han sido los toleteros más importantes de los Leones del Caracas en lo que va de la campaña en las Grandes Ligas.

Los mejores caraquistas en 2026

De momento, se puede decir que el mejor integrante de los Leones del Caracas en lo que va de 2026 es nada más y nada menos que un lanzador: Robert Suárez. El derecho, que pertenece a los capitalinos luego de ser tomado en el primer Draft de Nueva Firmas en 2024, ha sido un relevista infalible para Atlanta en esta zafra, con foja de 4-0, cuatro juegos salvados, efectividad de 0.56 y WHIP de 0.84, todo en 32.0 innings lanzados.

Otro brazo destacado ha sido Keider Montero. El serpentinero de los Tigres de Detroit registra seis salidas de calidad, su mayor cantidad en un año, y respalda ese número con tres triunfos, efectividad de 3.68 y un WHIP sólido de 1.00, números que lo convierten en uno de los pitchers más destacados de la rotación de los suyos.

Pero, si nos vamos a los bateadores, también hay representantes interesantes. El más consistente de todos parece ser el receptor Keibert Ruíz, de los Nacionales de Washington, quien batea para .280, con .783 de OPS, producto de seis cuadrangulares y 29 carreras remolcadas.

Otro que ha tenido una producción similar es Gleyber Torres, segunda base de los Tigres de Detroit, quien también batea para .280, pero con .790 de OPS, gracias en parte a su enorme cantidad de boletos negociados, lo que deja su porcentaje de embasado en .395.

El más poderoso de los bateadores caraquistas ha sido Salvador Pérez, quien registra 10 vuelacercas los 72 juegos en los que ha visto acción. Un poco más atrás aparece el nombre de Eugenio Suárez, quien a pesar de los problemas de lesiones que ha sufrido, ha logrado sumar siete estacazos, uno más de los que lleva otro poderoso bateador melenudo, como lo es Moisés Ballesteros.