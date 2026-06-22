LVBP: Orlando Arcia regresa a Caribes en un cambio múltiple con Leones

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Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui se comienzan a mover en la temporada muerta y anunciaron su primer cambio de cara a la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, donde están involucrados cuatro peloteros.

Los capitalinos enviaron a la "tribu" al experimentado Gabriel Noriega y al grandeliga Orlando Arcia, quien inició su carrera en Venezuela justamente con la novena oriental.

Por su parte, el conjunto que será dirigido por Lipso Nava optó por juventud y recibirán a dos jóvenes promesas: Josué Briceño, receptor y primera base, además del lanzador derecho Ramón Gómez.

¿Por qué apuesta cada equipo en el cambio?

Algo cierto es esta transacción, es que ambas organizaciones tienen objetivos distintos. Por un lado, la "Tribu" optó por jerarquía y experiencia, con un Arcia que se mantienen activo en las Grandes Ligas y un Gabriel Noriega que va a su décimoquinta campaña en el circuito venezolano. El veterano infielder jugará con la sexta franquicia en la pelota criolla.

"Buscamos rendimiento inmediato y comprobado. Tener jugadores del calibre de Orlando Arcia, que ya sabe lo que es vestir y defender este uniforme, y un infielder como Gabriel Noriega, sumamente probado en nuestra pelota y sin restricciones", comentó el gerente deportivo de Caribes Otto Padrón.

Mientras que la novena "Melenuda" está apostando al futuro con un bateador que puede aporar fuerza y un derecho que puede ayudar en el bullpen, una de las grandes debilidades en las últimas dos campañas de esta organización.