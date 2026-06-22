MLB: Números de Luis Hernández piden ascenso

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Luis Hernández vive un momento estelar con el madero con los Gigantes de San Francisco. Su rendimiento ofensivo y consistencia defensiva en la presente temporada abren el debate sobre su inminente ascenso a una categoría superior. Con registros que superan la media de la liga, el infielder venezolano que firmó por un bono de 5 millones de dólares, demuestra que su actual nivel en la Arizona Complex League le queda pequeño, consolidándose como una de las piezas más valiosas de su organización.

Un promedio de bateo que despierta la atención de las Grandes Ligas

El bate de Luis Hernández no ha dado tregua a los lanzadores rivales. En apenas 32 compromisos disputados, el pelotero exhibe un sólido promedio de bateo de .300, siendo líder de su equipo.

Su capacidad para hacer contacto firme le permite mantener una línea ofensiva respetable y estar ubicado entre los mejores 10 jugadores de la Liga. Dicho rendimiento sitúa su nombre en las oficinas principales como un candidato natural para subir de nivel antes de que finalice la campaña.

Más allá de su alto promedio, Hernández aporta una dosis importante de poder y productividad al line up. Hasta la fecha acumula 6 cuadrangulares y un total de 27 carreras impulsadas en el campeonato. Estos números certifican su frialdad con hombres en posición anotadora, donde suele responder con conexiones contundentes que definen encuentros.

La producción del campocorto no se limita a los batazos de vuelta completa. Su capacidad para encontrar los callejones se evidencia en los 11 dobles y 3 triples que registra en su cuenta personal. Esta facilidad para conectar extrabases dinamiza la ofensiva del equipo y añade una presión constante a los lanzadores y relevistas contrarios.

Versatilidad y solvencia con el guante en el cuadro

El impacto del prospecto no ocurre solo cuando toma el bate. Su polivalencia en el terreno de juego representa un valor agregado para el cuerpo técnico, alternándose con éxito entre la tercera base y el campocorto.

En los 32 juegos disputados, el jugador acumula un total de 51 asistencias entre ambas posiciones. Su alcance, fuerza en el brazo y seguridad al momento de fildear garantizan estabilidad defensiva, un factor determinante para cualquier franquicia que busque solidez en el cuadro interior de cara al futuro inmediato.