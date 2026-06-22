MLB: Willson Contreras es la única "estrella" de Boston en 2026

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Cuando llegó a Boston con la misión de reemplazar a Alex Bregman, probablemente ni el mismo Willson Contreras se imaginaba que las cosas iban a ir tan bien como están yendo. El toletero venezolano ha vivido un año realmente sensacional, en donde ha podido encontrar su mejor versión ofensiva.

El toletero venezolano ha sido consistente a lo largo del año, con una capacidad de contacto que lo ha hecho peligroso en cada una de sus oportunidades con el madero, y con un poder que lo ha convertido en el bateador más productivo de un equipo de Boston que agradece precisamente esa labor, ya que les ha costado anotar carreras.

Producto de este fenomenal presente, Willson Contreras puede ser catalogado en este momento como "la única estrella" de los Medias Rojas de Boston en 2026. Este mote no es una afirmación vacía, sino que corresponde al hecho de que el criollo es el único jugador de su equipo que se encuentra en el top 10 de los peloteros más votados en su respectiva posición de cara al Juego de Estrellas.

Willson Contreras, entre los mejores

Este lunes 22 de junio, Major League Baseball publicó un nuevo boletín de actualización de las votaciones de cara al Juego de Estrellas de esta presente zafra. Si revisamos en la Liga Americana, podremos notar que solo un toletero de los Medias Rojas se encuentra dentro del top 10 de los más votados en su respectiva posición: Willson Contreras.

Gracias a su campaña formidable, el mayor de los hermanos Contreras se encuentra como el sexto primera base que más votos acumula, con casi 370 mil votos. La gran figura de los patirrojos solo es superado en estas votaciones por Pete Alonso, Nick Kurtz, Munetaka Murakami, Ben Rice y Vladimir Guerrero Jr.

De momento, en 73 juegos disputados, Willson Contreras batea para average de .282, con OPS de .903, con 16 cuadrangulares y 44 carreras impulsadas, siendo sin duda el mejor bateador de su novena.