MLB: Rafael Devers se convierte en el peor error de los Gigantes de San Francisco

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Rafael Devers vuelve a ser motivo de polémica en el beisbol de las Grandes Ligas. El toletero dominicano fue cambiado hace un año desde los Medias Rojas de Boston hacia los Gigantes de San Francisco, luego de que se deteriorara su relación con la organización patirroja. Ahora, parece ser que el mismo guión se empieza a repetir en la bahía.

Este domingo 21 de junio, el toletero protagonizó un vergonzoso episodio, al negarse a salir del juego en la alta del noveno episodio, cuando consiguió embasarse y representar la carrera del empate, situación en la que su manager Tony Vitello quiso poner un corredor emergente, buscando velocidad, un movimiento totalmente lógico.

Finalmente, a Rafael Devers no le quedó otra que salir del diamante, eso sí, no sin realizar una pataleta insólita. Este episodio se suma además al bajo rendimiento que ha mostrado desde que forma parte de los Gigantes de San Francisco, lo que parece darle la razón a los Medias Rojas por la decisión tomada hace un año.

Rafael Devers no carbura en la Bahía

Ya son 167 partidos para Rafael Devers con el uniforme de los Gigantes de San Francisco, y la realidad nos dice que las expectativas que generó su llegada han estado lejos de cumplirse. Y es que, además de episodios como el vivido este domingo con su manager, Tony Vitello, los números tampoco acompañan a la figura dominicana.

En sus 167 duelos, "Carita" batea para un average de .237, además de un OPS flojo de .773. El toletero tiene 31 vuelacercas y 87 remolcadas con la camiseta de los Gigantes, y además, tiene un WAR sumamente bajo de 2.7 en este período de tiempo.

Por poner un ejemplo, Luis Arráez, quien llegó a San Francisco en 2026, sostiene un sólido 2.4 de WAR en los 74 duelos que ha disputado en 2026, es decir, tiene casi el mismo WAR que Rafael Devers en San Francisco con menos de la mitad de los desafíos jugados. Aunque todavía tiene tiempo para darle un vuelco a la situación, de momento, "Carita" ha sido un error para San Francisco.