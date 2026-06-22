Paso a paso: Francisco Lindor afina detalles para volver al Citi Field

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Antes de la reciente derrota de los Mets ante los Filis, el mánager Carlos Mendoza compartió actualizaciones sobre Francisco Lindor. El estelar campocorto se encuentra en plena fase de rehabilitación tras sufrir una distensión en la pantorrilla izquierda. Al ser consultado sobre su evolución médica, el estratega aseguró que los informes recientes son bastante positivos.

A pesar del optimismo, Mendoza fue cauteloso y aclaró que aún debe reunirse con los preparadores físicos. Esta charla será clave para determinar la fecha exacta en la que el boricua podrá reintegrarse a la alineación neoyorquina. "Ya casi lo logramos, él está muy cerca", agregó el piloto tras observar el desempeño del jugador por televisión.

Acción en Ligas Menores

Como parte de su proceso, Lindor vio acción el domingo con los Mets de Syracuse, la sucursal de Triple-A. En la victoria de su equipo por 5-3, el campocorto se fue de 4-0 con una base por bolas negociada. En este encuentro también participaron Tyrone Taylor y Ronny Mauricio, quienes igualmente se recuperan de sus respectivas lesiones.

Durante la quinta entrada de ese partido, Taylor conectó un sencillo productor que remolcó a dos compañeros, incluyendo a Lindor. Justo antes de ese oportuno batazo, el campocorto puertorriqueño logró robarse una base, demostrando gran agilidad en las piernas.

Confianza total en su pantorrilla

Al finalizar el compromiso en Ligas Menores, el propio pelotero compartió sus sensaciones con la prensa local. Lindor describió el robo de base como una prueba fundamental que necesitaba superar dentro de su estricta rehabilitación. Respecto al estado de su pantorrilla lesionada, se mostró aliviado y afirmó estar muy contento con su evolución actual.

A las puertas del regreso

El próximo paso en la agenda del jugador será regresar a las instalaciones del Citi Field para una nueva evaluación. "Espero acercarme cada vez más a las Grandes Ligas y poder dialogar con el cuerpo técnico", comentó el infielder ambidiestro. Lindor no ve acción en Las Mayores desde el pasado 22 de abril, cuando se lesionó frente a los Mellizos.

Dado que el equipo de Syracuse tendrá una jornada de descanso, el campocorto podría participar en un juego simulado próximamente. Este ensayo a puerta cerrada en Nueva York representaría la última gran prueba antes de recibir el ansiado alta médica.